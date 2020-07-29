  • BIST
    1152.7
  • Dolar
    6,9410
  • Euro
    8,1701
  • Altın
    436,2160
İstanbul
22 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
100 milyon yıl öncesine ait! Deniz dibinde uyur haldeydi, canlandırıldı
Trump 2020 seçimleri için adaylık kabul konuşmasını Kuzey Carolina'da yapacak
Kandil'in siyasi kanadı HDP'nin 'Lice' yalanı ellerinde patladı! Sahte fotoğraflarla algı yaptılar
Libya İçişleri Bakanı Başağa: Libya krizinde askeri çözüm yok
Vatandaşlar namaz için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni doldurdu
ABD Adalet Bakanı Barr Portland'taki federal güvenlik güçlerini savundu
İletişim Başkanı Altun'dan Yunanistan'a anladığı dilden mesaj
Rasulayn'da terör saldırısında 1 sivil yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov'u kabul etti
Birleşmiş Milletler'den Yemen'de kıtlık uyarısı
Konya'da filyasyon çalışmasına engel olan site yöneticisi tutuklandı
Kanada KOVID-19 tedavisi için 'Remdesivir'i onayladı
Fransa'da vaka sayıları arttı, maske zorunluluğu getirildi
Trump yönetimi 'Çocukken Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem' programını gözden geçirecek
ABD, Venezuellalı eski bakan ve bakan yardımcısına vize yasağı getirdi
Başörtülü üniversite öğrencisine saldırmıştı! 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı
Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşma ve mezarlık ziyaretleri yasaklandı
San Francisco'da korkutan yangın
AK Partili Karaaslan'dan 'fındık fiyatı' açıklaması
Van'da seyyar satıcılar zabıtalara saldırdı: 3 yaralı
Yunan Sahil Güvenliği korsanlığa başladı
İçişleri Bakanlığından 50 bin Uygur Türkü'nün Çin'e gönderileceği iddialarına yalanlama
Akar'dan F-35 ve Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye'siz projeler başarısızlığa mahkumdur
Deniz Çakır'ın yeni dizisi belli oldu
29 Temmuz 2020 Çarşamba 00:40:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2020 Çarşamba 00:47:00

Kandil'in siyasi kanadı HDP'nin 'Lice' yalanı ellerinde patladı! Sahte fotoğraflarla algı yaptılar

ABONE OL

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dağlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor. Yangın sonrası HDP'li birçok kurumsal ve kişisel hesap algı operasyonuna soyundu. Sahte ve yalan fotoğraflarla manipülasyon oluşturan HDP büyük tepki topladı. Gerçek fotoğraflar ve olayın aslı ise çok geçmeden ortaya çıktı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dağlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dibek, Yolçatı ve Çağdaş kırsal mahalleleri sınırlarında bu sabah dağlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Olay sonrası HDP'ye ait kurumsal ve kişisel hesaplar sahte fotoğraflarla manipülasyon oluşturdu.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN PAYLAŞIM

HDP'nin algı operasyonu sonrası açıklamalarda bulunan Orman Genel Müdürlüğü, yaptığı paylaşımda ''Diyarbakır/Lice makilik alanda başlayan yangına, ekiplerimiz yerinde ve zamanında müdahale etmiştir. Mevcut yangından bağımsız, manipülatif fotoğrafların paylaşıldığını üzülerek takip ediyoruz. Son alev sönene kadar mücadelemiz devam edecektir.'' ifadelerini kullandı.

2016 YILINDA ÇEKİLMİŞ BİR FOTOĞRAFI SERVİS ETTİLER

Her fırsatta bu topraklara ihanet etmekten geri durmayan bir ve terör örgütü PKK ile yaptığı işbirliğini inkar edemeyen HDP, bu sefer de Lice'de dağlık alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangını büyütmek ve algı oluşturmak amacıyla sosyal medya hesaplarından manipülatif paylaşımlarda bulundu. 2016 yılında çekilen fotoğrafları yeniymiş gibi servis ettiler.

İşte o paylaşımlar...

YALANA ORTAK OLDULAR

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda HDP'nin ortaya attığı Lice'deki yangın yalanına ortak oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER