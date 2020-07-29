Kandil'in siyasi kanadı HDP'nin 'Lice' yalanı ellerinde patladı! Sahte fotoğraflarla algı yaptılar
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dağlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor. Yangın sonrası HDP'li birçok kurumsal ve kişisel hesap algı operasyonuna soyundu. Sahte ve yalan fotoğraflarla manipülasyon oluşturan HDP büyük tepki topladı. Gerçek fotoğraflar ve olayın aslı ise çok geçmeden ortaya çıktı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dağlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dibek, Yolçatı ve Çağdaş kırsal mahalleleri sınırlarında bu sabah dağlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Olay sonrası HDP'ye ait kurumsal ve kişisel hesaplar sahte fotoğraflarla manipülasyon oluşturdu.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN PAYLAŞIM
HDP'nin algı operasyonu sonrası açıklamalarda bulunan Orman Genel Müdürlüğü, yaptığı paylaşımda ''Diyarbakır/Lice makilik alanda başlayan yangına, ekiplerimiz yerinde ve zamanında müdahale etmiştir. Mevcut yangından bağımsız, manipülatif fotoğrafların paylaşıldığını üzülerek takip ediyoruz. Son alev sönene kadar mücadelemiz devam edecektir.'' ifadelerini kullandı.
2016 YILINDA ÇEKİLMİŞ BİR FOTOĞRAFI SERVİS ETTİLER
Her fırsatta bu topraklara ihanet etmekten geri durmayan bir ve terör örgütü PKK ile yaptığı işbirliğini inkar edemeyen HDP, bu sefer de Lice'de dağlık alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangını büyütmek ve algı oluşturmak amacıyla sosyal medya hesaplarından manipülatif paylaşımlarda bulundu. 2016 yılında çekilen fotoğrafları yeniymiş gibi servis ettiler.
İşte o paylaşımlar...
YALANA ORTAK OLDULAR
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda HDP'nin ortaya attığı Lice'deki yangın yalanına ortak oldu
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