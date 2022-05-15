Kanarya sesleri arasında ayakkabı tamiri

Trabzon'da atölyesinde 50 çift kanarya besleyen ayakkabı ustası Şenol Yıldırım, 30 yıldır kanarya sesleri arasında mesleğini sürdürüyor. 48 yaşındaki Yıldırım, Ortahisar ilçesi Toklu Mahallesi'ndeki atölyesini açar açmaz ilk olarak kanaryaları besliyor. Yavruları da kontrol eden usta, günün ilerleyen saatlerinde mesleğini kanarya sesleri arasında icra ediyor.

