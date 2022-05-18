Kan bağışıyla acısı hafifliyor

İzmir'de 26 yaşındaki oğlu Efe Uygutalp'i lenf kanserinden kaybeden Hüseyin Uygutalp, iki yıldır başta hastaların kan ihtiyaçlarını karşılamak için düzenli kan bağışında bulunuyor. Uygutalp, yılda 24 kan ve trombosit bağışıyla hastalara umut olmaya gayret ediyor.



Hüseyin Uygutalp, kan bağışında bulunduğu Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürlüğünde, vefatının üzerinden bir yıldan fazla süre geçmesine rağmen evladının yokluğuna halen alışamadığını söyledi.

Tedavi sürecinde Türk Kızılay çalışanlarının kendisini hiç yalnız bırakmadığını anlatan Uygutalp, "Kan, trombosit ve plazma... Ne zaman istediysek, gece gündüz bize destek oldular. Hemen Ege Üniversitesi Hastanesine gönderdiler. Türk Kızılay ile beraber 20'ye yakın kan bağışı ve donör çalışması yaptık. Türkiye'nin her yerinden telefon geldi. Oğluma da faydası oldu ama kurtaramadık. Birçok hastaya da faydası olduğunu düşünüyorum." dedi.