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08 Ekim 2023 Pazar 07:21:00 - Güncelleme:08 Ekim 2023 Pazar 07:21:00

Kalpten şefkat

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Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşirelik yapan Ali İhsan Odabaş, her hastaya ailesinin bir ferdi gibi yaklaşıyor. Gördükleri şefkat karşısında büyük mutluluk duyan hastalar ve hasta yakınları CİMER'e teşekkür mektubu yazıyor. Genç adam 6 yılda 85 teşekkür belgesi aldı.

MESLEĞİNE DÖRT ELLE SARILMIŞ

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Göz Polikliniği'nde sorumlu hemşire olarak çalışan Ali İhsan Odabaş'ın mesleğine ve hastalara duyduğu saygı karşılıksız kalmadı. Gelen tüm hastalara kendi yakını gibi davranan Odabaş, vatandaşlar tarafından takdir gördü. Yaklaşık 6 yıldan beri hastalar ve hasta yakınları, CİMER ve Hasta Hakları Birimi aracılığıyla Odabaş'a teşekkür mektubu yazıyor. Aldığı belgelerle mutlu olan Odabaş, yaptığı mesleğe adeta dört elle sarılıyor.

ANNESİ HER SABAH ÖĞÜTLÜYOR

Her gün annesinin öğüdüyle evden çıktığını anlatan genç hemşire, "Öncelikle her sabah evden çıkarken 'hastalara iyi davran, kimsenin kalbini kırma' diyen melek gibi bir anneye sahibim. Ekip olarak hepimiz çok koordineli, sevgi ve saygı çerçevesinde çalıştığımız için aslında bu tarz teşekkürlerin gelmesini çokta yadırgamıyoruz. Tabi bu gelen teşekkürler bizi çok mutlu ediyor. Yaptığım işin görünmesi, vatandaşa verdiğim hizmetin karşılık görmesi mutlu ediyor ve çokta motive oluyorum" dedi.

Etiketler : hemşire ali ihsan odabaş şefkat hasta
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