Kalpten kardeşlik

YAŞININ GETİRDİĞİ RİSKLER VARDI

İkizlerden, kapak darlığı yaşayan ilk kardeş İzmir'de yaşayan 3 çocuk annesi Yurdagül Güneşli oldu. Yurdagül Güneşli'nin 2020 yılında yapılan muayenesinde kalp kapağının değişmesi gerektiği belirlendi. Yaşının getirdiği risk nedeniyle Güneşli'nin kalp kapağı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kasıktan girilerek yapılan ve göğüs kafesinin kesilmediği Trans Aortik Valve Implantasyonu (TAVI) işlemiyle değiştirildi.

Yurdanur Evran, "İkizimle, birbirimizin duygularını hissedebiliyoruz. Bazen içime bir sıkıntı çöküyor, ikizimi arıyorum, onun da canının sıkkın olduğunu öğreniyorum. Sağlıkta da kaderimiz aynı çizgide ilerliyor" dedi.

AYNI YÖNTEM SAĞLIK KAZANDIRDI

Fethiye'de yaşayan ve kardeşinin sağlığına kavuşmasına sevinen Yurdanur Evran ise geçtiğimiz haftalarda aynı hastalıkla karşılaştı. Geceleri uyuyamayınca Fethiye Devlet Hastanesi ve ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Yurdanur Evran'ın kalp kapağının değişmesi gerektiği belirlendi. 2 çocuk annesi Yurdanur Evran da kalp kapağı kardeşine yapılan operasyon gibi TAVI yöntemiyle değiştirildi.