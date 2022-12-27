Kalitesiz kömür ölüme yol açabilir

Kalitesiz kömürün insan sağlığına zararlarıyla ilgili uyarıda bulunan üreticiler merdiven altı kömür kullanılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Uzmanlar "Kalitesiz kömür, belirli koşullar altında oksijen ve suyla tepkimeye girerek gazlaşır, karbonmonoksit ve hidrojen içeren hava gazı oluşur. Karbonmonoksit, solunum yoluyla insan vücuduna girer, zehirler. Baş ağrısı, görme bozuklukları, uyku hali, zihinde bulanıklık, koma, depresyon görülebilir. Hatta bazen ölüme bile sebebiyet verebilir" diye uyardı.

