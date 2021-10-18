ROMALI ASKERLERİN KALESİYDİ

Çınar ilçesine 13 kilometre uzaklıkta, Roma İmparatorluğu döneminde askeri yerleşim olarak kullanılan Zerzevan Kalesi'nde 2014 yılında başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 60 dönüm alanda yürütülen kazı çalışmalarına, Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı da zaman zaman gönüllü katılarak, tarihin gün yüzüne çıkarılması için kazı ekibine destek veriyor.

HALKLA İLETİŞİM İÇİN KÜRTÇE ÖĞRENDİ

Yöre halkıyla daha iyi iletişim kurmak için Kürtçe öğrenen, bisiklet tutkunlarını ilçeye çekmek için bisiklet turları düzenleyen, sanatsal etkinlikleri arttırmak için tiyatro ve orta oyunu faaliyetleri tertipleyen Büyüknalçacı, arta kalan vakitlerinde de Zerzevan Kalesi'ndeki kazı çalışmalarına katılıyor. Büyüknalçacı, Kazı sahasını ziyarete gelenlere de yerleşke hakkında detaylı bilgi de aktarıyor.

TARİHE IŞIK TUTUYORUZ



Kaymakam Büyüknalçacı, özellikle yurt dışından kaleye ilginin büyük olduğunu dile getirerek, "Burası Mithras tapınağının orijinal yapısının korunduğu yer. Anadolu için önemli bir yer olduğunu anladık" dedi. Büyüknalçacı, buldukları eserlerle tarihin herhangi bir noktasına ışık tuttuklarını dile getirdi.