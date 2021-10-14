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Kalbindeki delik yamayla kapatıldı
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14 Ekim 2021 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:14 Ekim 2021 Perşembe 15:00:00

Kalbindeki delik yamayla kapatıldı

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Nevşehir'de Afganistan uyruklu Sara Nouri'nin (26) kalbindeki delik, kalp zarından yapılan yamayla kapatıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren ameliyat sonrası Nouri, sağlığına kavuştu.

Nevşehir'de Afganistan uyruklu Sara Nouri'nin (26) kalbindeki delik, kalp zarından yapılan yamayla kapatıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren ameliyat sonrası Nouri, sağlığına kavuştu.

Yorulma ve halsizlik şikayetiyle müracaat eden Sara Nouri'nin görüntülü tetkiklerinde AtrialSeptalDefect (ASD) adı verilen, kalbinde 2,5 santimlik bir delik olduğu tespit edildi. Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi uzmanlarının ortak değerlendirmesiyle deliğin kalp zarından yapılacak yamayla kapatılmasıha kararı verildi. Gerekli hazırlıkların ardından Nouri, Kalp Damar Cerrahi uzmanları Opr. Dr. Muhammet Hüseyin Erkan ve Opr. Dr. Fırat Durna ile 25 kişilik ameliyat ekibince ameliyata alındı. Yaklaşık 2,5 saat süren ameliyat başarıyla tamamlandı.

'TABURCU OLABİLECEK HALE GELDİ'

Yaşanan süreçle ilgili bilgi veren Opr. Dr. Muhammed Hüseyin Erkan, "Hastamız, nefes darlığı ve halsizlik şikayetiyle başvuruda bulundu. Yapılan tetkiklerde hastamızda halk arasında kalpte delik olarak da bilinen ASD rahatsızlığının olduğunu belirledik. İncelemelerde bunun anjiyolojik yöntemlerle kapatmaya uygun olmadığını tespit ettik. Bu nedenle hastamıza açık kalp ameliyatı önerdik. Gerekli hazırlıkları tamamladıktan sonra yaklaşık 2,5 saatlik operasyonla hazırladığımız bir yamayla bu deliği kapattık. İki gün süreyle yoğun bakımda, 3 gün de normal odaya alarak hastamızı takip ettik. Bugün taburcu olabilecek hale geldi. Tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sara Nouri ise, "Doktorlar bana çok yardımcı oldu. Allah razı olsun. Ameliyat öncesi karnımda ve kalbimde ağrı vardı. Nefesim daralıyordu. Ameliyat öncesi çok korkuyordum. Ameliyatım iyi geçti. Korktuğum kadar da değilmiş" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Kalbindeki delik yama ameliyat Sara Nouri Opr. Dr. Muhammed Hüseyin Erkan
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