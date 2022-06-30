Kalbi elinde atıyor

22 SAATTE BİR PİLLER DEĞİŞİYOR



Edirne Karaağaç Mahallesi'nde çiftçilik yapan 58 yaşındaki Ahmet Sanrı, 2016 yılında kalp krizi geçirdi. Sanrı, 4 yıl süren tedavisinin ardından 2020'de yapay kalp makinesine bağlı yaşamını sürdürmeye başladı. Sanrı, omzuna astığı çantasında bulunan makinesi ve vücudundan kalbine kadar ulaşan kabloları ile hayatını devam ettiriyor. Her gün 22 saatte bir yapay kalp makinesinin pillerini değiştiriyor.

SU MOTORU GİBİ KAN POMPALIYOR



Ahmet Sanrı, "Doktorlarımız şimdi kalp nakli olmamı söylüyor ama ben istemiyorum. Buna alıştım, çantamla yaşamaya devam etmek istiyorum. Kalbimin makinesi çantamın içinde. Kalbimin içinde su motoru gibi bir motor, kan pompalıyor. Ekranında vücudumun dengesi, kan akışı, tansiyonu gibi tüm değerleri görüyorum. Değerlerde oynama olunca doktorumla devamlı irtibat halindeyim. O da beni yönlendiriyor" dedi.

'BU OLMASAYDI 2 YILLIK ÖLÜYDÜM'



'Nefesim yoktu, vücudum çok şişmişti' diyen Sanrı, makine sayesinde ikinci kez hayata başladığını söylüyor. Gün içinde başta dostlarıyla zaman geçirmek üzere birçok aktiviteyi omzundaki çantasıyla yapıyor. Sanrı, "Çantamı omzuma asınca ağaca da çıkarım merdivene de. Yeter ki çantam omzumda olsun. Hayatıma bununla devam ediyorum ama bu makine olmasaydı 2 yıllık ölüydüm" diyor.