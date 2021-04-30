Kalbe dokunan iyilik melekleri

Elazığ TOKİ Şehit Arif Güneş Çok Programlı Anadolu Lisesi hasta ve yaşlı hizmetleri bölümünde okuyan 25 kız öğrenci, hayırseverlerin desteğiyle temin edilen yardımları, ihtiyacı sahiplerine ulaştırıyor. Ev ev gezerek ramazan paketi dağıtan öğrenciler, kronik rahatsızlığı bulunanların da ateş, tansiyon ve şeker ölçümlerini yapıyor. 300 aileye yardım ulaştıran öğrenciler ramazan boyunca bu hizmeti sürdürmeyi hedefliyor.

