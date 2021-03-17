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17 Mart 2021 Çarşamba 09:17:00 - Güncelleme:17 Mart 2021 Çarşamba 09:17:00

Kalay ustalarına çırak yok

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TÜRKİYE'de bakır kapların, yaygın kullanıldığı dönemlerin popüler mesleği kalaycılık, sanayinin gelişmesi ve bakır maliyetinin artmasıyla artık unutulmaya başladı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde mesleğin son temsilcisi Elmas Kaplan ve Murat Olcan bakırcılığı yaşatmak için mücadele veren iki usta. Mesleği yaşatacak çırak bulamadıklarını söyleyen ustalar, zamanla kalaycılığın unutulacağını belirtti.

Sanayinin gelişmesiyle birlikte hayatımızda kullandığımız ürünlerin yapımında cam, plastik, çelik ve porselen gibi değişik malzemeler tercih edilmeye başlandı. Geçmişin mutfak ve banyo eşyalarında en çok tercih edilen malzemesi bakır ise artık unutuldu. Belli bir kesimin tercih ettiği özel ürün olarak kaldı. Günümüzde ise kalaycılık mesleği, yok olan sektörler arasına girdi. Kalaycılık mesleği, bakırın ortaya çıkışı kadar eski. Kullanılan bakır eşyaların üzeri zamanla oksitle kaplanır. Kalayıcılar, oksitleri temizleyerek malzemeleri insan sağlığı için zararsız hale getirir. Ancak Edremit'te mesleği sürdüren 2 usta, Elmas Kaplan ile Murat Olcan bugün can çekiştiğini gelecekte de çırak yetişmemesi nedeniyle kalaycılığın unutulacağını ifade ediyor.

Etiketler : kalay kalay ustası çırak
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