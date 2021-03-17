Kalay ustalarına çırak yok

Sanayinin gelişmesiyle birlikte hayatımızda kullandığımız ürünlerin yapımında cam, plastik, çelik ve porselen gibi değişik malzemeler tercih edilmeye başlandı. Geçmişin mutfak ve banyo eşyalarında en çok tercih edilen malzemesi bakır ise artık unutuldu. Belli bir kesimin tercih ettiği özel ürün olarak kaldı. Günümüzde ise kalaycılık mesleği, yok olan sektörler arasına girdi. Kalaycılık mesleği, bakırın ortaya çıkışı kadar eski. Kullanılan bakır eşyaların üzeri zamanla oksitle kaplanır. Kalayıcılar, oksitleri temizleyerek malzemeleri insan sağlığı için zararsız hale getirir. Ancak Edremit'te mesleği sürdüren 2 usta, Elmas Kaplan ile Murat Olcan bugün can çekiştiğini gelecekte de çırak yetişmemesi nedeniyle kalaycılığın unutulacağını ifade ediyor.