Kahvehaneye kadın eli değdi

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kahvehane açarak işletmeciliğini yapan 28 yaşındaki Melike Tarhan, "Kadınlar buraya giremezlerdi, çekindikleri bir yerdi. Bu öncülüğü kendimde gördüğüm için böyle bir taşın altına elimi koydum" dedi.

Yalvaç ilçesinde yaşayan evli ve iki çocuk annesi Melike Tarhan, 6 ay önce çalıştığı işinden ayrılıp tarihi Çınaraltı mevkiisinde kahvehane açtı. Bir süre iş arayışında olan Tarhan, eşinin desteği ile açtığı kahvehanesine sabahın ilk ışıklarında geliyor.