Kahvehaneye gönüllü kapatma

Eskişehir Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi sakinleri, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle kahvehanelerin kapatılmasına karar verdi. Mahallede artan vaka sayıları nedeniyle kendilerini korumak için harekete geçen vatandaşlar, muhtar Bayram Canıgür'ün de desteğiyle kahvehane sahipleriyle anlaştı. Alınan karara göre, mahalledeki kahvehaneler 5 gün süreyle kapalı kalacak.

