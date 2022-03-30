Kahvehanede tespih sergisi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kahvehane işleten 63 yaşındaki Ahmet Tezcan, 20 yıldır biriktiği 750 tespihi iş yerinde sergiliyor. Tezcan, "Biriktirmeye başladığımda bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmiyordum. Dışarıdan gelenler hemen tespihlerin fotoğrafını çekiyor. Sonra arkadaşlar arasında paylaşılıyor. Bu paylaşımı görenler tespihleri görmek için geliyor" dedi.

