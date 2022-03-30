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30 Mart 2022 Çarşamba 08:07:00 - Güncelleme:30 Mart 2022 Çarşamba 08:11:00

Kahvehanede tespih sergisi

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kahvehane işleten 63 yaşındaki Ahmet Tezcan, 20 yıldır biriktiği 750 tespihi iş yerinde sergiliyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kahvehane işleten 63 yaşındaki Ahmet Tezcan, 20 yıldır biriktiği 750 tespihi iş yerinde sergiliyor. Tezcan, "Biriktirmeye başladığımda bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmiyordum. Dışarıdan gelenler hemen tespihlerin fotoğrafını çekiyor. Sonra arkadaşlar arasında paylaşılıyor. Bu paylaşımı görenler tespihleri görmek için geliyor" dedi.

Etiketler : Kahvehanede tespih sergisi Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi
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