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09 Nisan 2022 Cumartesi 17:30:00 - Güncelleme:09 Nisan 2022 Cumartesi 17:30:00

Kahve satarak Türkiye'yi geziyorlar

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2 ay önce hayatlarını birleştiren Can Söyleme ve Lütfiye Özbağdat çifti, minibüslerinin arkasında kahve ve takı satarak Türkiye'yi gezmeye karar verdi.

2 ay önce hayatlarını birleştiren Can Söyleme ve Lütfiye Özbağdat çifti, minibüslerinin arkasında kahve ve takı satarak Türkiye'yi gezmeye karar verdi. Her şehrin farklı ilçe ve köylerinde 3-4 gün gezip kahve sattıktan sonra yeni rotalarına doğru yola çıkan çift, şimdiye kadar birçok şehir ve ilçeyi gezme fırsatı yakaladı.

Etiketler : can söyleme lütfiye özbağdat kahve türk kahvesi
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