Kahve satarak Türkiye'yi geziyorlar

2 ay önce hayatlarını birleştiren Can Söyleme ve Lütfiye Özbağdat çifti, minibüslerinin arkasında kahve ve takı satarak Türkiye'yi gezmeye karar verdi. Her şehrin farklı ilçe ve köylerinde 3-4 gün gezip kahve sattıktan sonra yeni rotalarına doğru yola çıkan çift, şimdiye kadar birçok şehir ve ilçeyi gezme fırsatı yakaladı.

