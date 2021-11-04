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04 Kasım 2021 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:04 Kasım 2021 Perşembe 18:00:00

Kahvaltıyı atlamak kilo artışını tetikler

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Kışın artan grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmak için her besin grubundan yeterli ve dengeli şekilde beslenmenin şart

Kışın artan grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmak için her besin grubundan yeterli ve dengeli şekilde beslenmenin şart olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Selin Nur Ünal, "Kahvaltı kışın en sık atlanan öğünlerdendir. Gece boyu açlık sonrası vücudumuzun yakıtı olan besinlerle sıkı bir kahvaltı ile güne başlamak hem vücut direncimizi artırır hem de metabolizmanın daha iyi çalışmasını sağlar. Kahvaltının eksikliğini sonraki saatlerde ek öğünlerle kapatmaya çalışmak kilo artışını tetikleyebilir" dedi. Kahvaltının en sık atlanan öğünlerden biri olduğunu belirten Dyt. Ünal, "Gece boyu açlık sonrası vücudumuzun yakıtı olan besinlerle sıkı bir kahvaltı ile güne başlamak hem vücut direncimizi artırır hem de metabolizmanın daha iyi çalışmasını destekler. Kahvaltının eksikliğini sonraki saatlerde ek öğünlerle kapatmaya çalışmak kilo artışını tetikleyebilir. Kış aylarında susama hissi daha az oluştuğundan su tüketimi de azalmaktadır. Su, metabolizmanın sağlıklı çalışması için olmazsa olmaz bileşenlerdendir. Susama hissi oluşmasa dahi günlük yeterli su tüketimi sağlanmalıdır" diye konuştu.

Etiketler : Kahvaltıyı atlamak Diyet Uzmanı Dyt. Selin Nur Ünal kilo kilo artışı
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