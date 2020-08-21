Kahramanmaraş'ta yakalanan firari 43 kişiden 30'u tutuklandı
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince gözaltına alınan firari 43 kişiden 30'u tutuklandı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yakalama kararı bulunan kişilerle ilgili operasyon gerçekleştirildi.
43 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda aralarında "silahla tehdit", "yaralama", "hırsızlık", "uyuşturucu ticareti", "cinsel taciz", "fuhşa teşvik ve aracılık" gibi suçlardan arananların da bulunduğu 43 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 43 kişiden 30'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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