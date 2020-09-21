Kahramanmaraş'ta tedbirlere uymayanlara 129 bin 750 lira ceza
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (KOVID-19) tedbirlerini ihlal edenlere 129 bin 750 lira ceza uygulandı.
Kahramanmaraş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eylül ayında, iş yerlerinde ve kamuya açık alanlarda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edilen 127 kişi ile 5 iş yerine toplam 129 bin 750 lira idari para cezası uygulandı.
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