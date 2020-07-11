11 Temmuz 2020 Cumartesi 15:46:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2020 Cumartesi 15:46:00
Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kaynak: AA
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Mehmet Emin Ş'nin kullandığı 46 ACN 576 plakalı hafif ticari araç, Battalgazi Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Ay Cuma Öztürk'e çarptı.
112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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