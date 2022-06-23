Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Onikişubat ilçesi Köşürge Mahallesi Musalı mevkisindeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 helikopter, 7 arazöz, 6 su tankı, 2 iş makinesi ve 120 personelle, yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.