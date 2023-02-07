Enkazdan çıkarılan kız kardeşler göçük altındaki babalarına kavuştu

Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki 4 katlı Ergül Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkazdan dün kurtarılan kız kardeşler Dilek ve İrem Hancı, yıkıntıların altındaki anne, baba ve 3 kız kardeşinin de kurtulması için yıkılan apartmanda AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürdü.

Dilek Hancı, evde 7 kişi olduklarını ve depreme uykuda yakalandıklarını söyledi.

Depremi hissedince kardeşlerinin odasına gittiğini anlatan Hancı, annesinin bir kardeşini korumak için üstüne kapandığını belirtti.

Hancı, deprem esnasında kafasına beton parçalarının düştüğünü hatırladığını ve enkaz altında yanında bulduğu telefonun ışığını açarak etrafında birilerini aradığını ifade etti.

"YALVARDIM BENİ BIRAKMA DİYE"

Annesinin sesini derinden duyduğunu vurgulayan Hancı, bir süre sonra enkaz altında babasıyla konuştuğunu dile getirdi.

Hancı, ailesinin kurtarılmasını umutla beklediklerini dile getirerek, "Biz yıkılır yıkılmaz evde birinin sesini duyduk. Üst kat komşumuza sesleniyorduk. Onların sesi bana geliyordu. Ben onlarla konuşabiliyordum. Onlar da kızıyla dolabın altında sıkışıp kalmışlar. Sonra Selçuk diye bir abi vardı ona seslendim. Yalvardım beni bırakma diye. Onda çocuklar varmış ama bu apartmanda değilmiş. Beni bırakmadı. Komşularım kurtardı beni." diye konuştu.

Ekiplerin çalışması sonucu Hancı kardeşlerin babası 62 yaşındaki Erol Hancı da enkazdan 38 saat sonra sağ çıkartıldı.

Babalarının enkazdan çıkarıldığını gören iki kardeş "Baba sana kurban olurum." diyerek seslendi.

Çevredeki vatandaşlar da ekipleri başarılı çalışmalarından dolayı alkışladı.

Baba Erol Hancı tedavisi için hastaneye kaldırıldı.