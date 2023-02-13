VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milli basketbolcu Nilay Aydoğan İstanbul'da defnedildi
Kule Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı
163 şüphelinin yıkılan binalarda sorumluluğu tespit edildi
Zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na geç başvurular 1-6 Mart'ta yapılabilecek
Deprem bölgesinde 97 yağmacı tutuklandı
Enkazda babasıyla "taş kağıt makas" oynayarak 101 saat bekleyen Tanem taburcu edildi
O güzel yavruyu yuvamıza bekliyoruz
Afet bölgesindekileri bekleyen sorun: Enfeksiyon
TOKİ'den deprem bölgeleri için 'dolandırıcılık' uyarısı
Korkular 4 haftayı geçerse destek alınmalı
Donma durumunda ilk yardım tüyoları
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim kararını kınadı
TSK deprem bölgesinde 235 seyyar banyo ve tuvalet kurdu
Cumhurbaşkanlığına ait uçak 15 bebeği Ankara'ya getirecek
Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım taşımak için insani hava köprüsü
IKBY'deki sivil toplum kuruluşlarından Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 32 tır yardım
24 ekibi Türk Kızılay üretim tesisinde! "Türkiye'nin beklentisi bizden çok büyük"
Suriye'nin kuzeybatısındaki okullar depremzedelerin barınağı oldu
Gaziantep'te depremde yıkılan 25 binaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı
Suriye'den Türkiye'ye sığınmacı akını iddialarını yalanladı
"Yalanlara, iftiralara, algı operasyonlarına itibar etmeyin"
Bakan Koca, 178 saat sonra enkazdan kurtarılan 6 yaşındaki Hivay'ın görüntülerini paylaştı
Arama kurtarma ekipleri enkaz altına seslerini duyurmak için hep bir ağızdan bağırıyor
13 Şubat 2023 Pazartesi 18:06:00 - Güncelleme:13 Şubat 2023 Pazartesi 18:06:00

Enkazda babasıyla "taş kağıt makas" oynayarak 101 saat bekleyen Tanem taburcu edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Defne ilçesinde yaşadıkları apartmanın enkazından 101 saat sonra babasıyla çıkarılan 8 yaşındaki Tanem Safiye Okur'un tedavisi tamamlandı.

Enkazdan kurtarıldıktan sonra ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne getirilen Tanem ile 42 yaşındaki babası Cem Okur, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Irak'ta yaşayan annesinin de depremin ardından geldiği hastanede sempatik tavırlarıyla dikkati çeken Tanem'in babasıyla diyaloğu tanık olanları gülümsetiyor.

Enkaz altında babasıyla yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Tanem, şunları söyledi:

"101 saat babamla beraber kaldık. Babam bana orada masal anlattı, şarkı söyledi. Bir de oyun oynadık, taş kağıt makas. Karanlıktan göremiyorduk, hangi işareti yaptığımızı birbirimize söylüyorduk. Sonra uyudum, uyandım. Çok üşüdüm. Babam battaniyeyle sardı ama yine de üşüdüm. Tahta soğuktu ama babam kucağında ısıtmaya çalıştı. Önce beni çıkardılar, sonra babamı. Babaannemden haber yok."

Babasının her gün elindeki taşla duvara vurduğunu aktaran Tanem, sesleri duyanların kendilerini kurtarmaya geldiğini ifade etti.

"O UZUN GECE, BİTMEYEN GECE..."

Baba Cem Okur ise evlerinin yıkılmasıyla enkaz altında kaldıklarını dile getirdi.

Altlarındaki zeminin patladığını, oradan soğuk hava geldiğini belirten Okur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Odada sadece kızımla ikimiz vardık, annem yan odadaydı. Üstüne enkaz düştü. Üstümde tavan betonu vardı ve bu durumda anneme yardım edemedim. Derin acı çekiyordum, kızıma yansıtmamaya çalışıyorum. Karanlıkta elimize geçen gül suyu ile kızım sırtıma ve elime sürdü, tedavi etmeye çalıştı. İlk 3 saatinde biz derin susuzluk yaşıyorduk. O ilk 3 saatte ölme noktasına varmıştık. Tanem yalvarıyordu, 'Baba lütfen, sözünü tut kurtar' diyordu."

Kızını soğuktan korumak için eline geçenlerle sarmaya ve kucağında ısıtmaya çalıştığını aktaran Okur, Tanem'e şarkılar söylediğini, masal anlattığını ve oynadıkları oyunlarla motive etmeye çalıştığını belirtti.

Zifiri karanlıkta çok zor günler geçirdiklerini vurgulayan Okur, şunları anlattı:

"O uzun gece, bitmeyen gece, zifiri karanlığın dibi. Yani göz pırıltılarında neyi düşünürsün, suyu mu düşünürsün, o çıkar önüne. Başka bir şey mi düşünüyorsun, görürsün. Yani o zifiri karanlığın verdiği şaşılık. Tanem, 'Baba senin yüzünü çok özledim, görmek istiyorum' diyordu. Telefon, ışık, çakmak yok. Hiçbir şey yok. Tanem ile Allah'a 'Ya bizi öldür ya çıkar diye' dua ettik. Tanem bana vasiyet verdi, 'Baba ben sensiz yaşayamam. Ya sen ölme ya da ben öleyim' dedi. Ben de 'Öyle bir şey olmayacak' dedim. Orada bir güç geldi, duvara vurmaya başladım. Oradan bir ses geldi. Ruhumuzu teslim etmek üzereyken Allah birini yolladı, 'Çıkın' dedi."

Etiketler : taş kağıt makas enkaz deprem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX