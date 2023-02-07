Adıyaman'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 21 saat sonra 1 çocuk kurtarıldı

Atatürk Bulvarı'nda 9 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından yaklaşık 21 saat sonra yaralı olarak çıkarılan ve 12 yaşındaki Sefa Yaprak olduğu öğrenilen çocuk, bölgedeki sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, yıkılan binanın çevresinde vatandaşlar da enkaz altında kalan yakınlarından haber bekliyor.

ADIYAMAN'DA YIKILAN BİNANIN ENKAZINDAN YAKLAŞIK 20 SAAT SONRA 1 KİŞİ KURTARILDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, yıkılan bir binanın enkazından 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Atatürk Bulvarı'nda 9 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından yaklaşık 20 saat sonra yaralı olarak çıkarılan ve isminin Filiz Coşar olduğu öğrenilen kişi, bölgedeki sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, yıkılan binanın çevresinde vatandaşlar da enkaz altında kalan yakınlarından haber bekliyor.

DİYARBAKIR'DA YIKILAN BİNANIN ENKAZINDAN YAKLAŞIK 20 SAAT SONRA 2 KİŞİ KURTARILDI

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 20 saat sonra 2 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binalar arasında yer alan merkez Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı'ndaki Serin-2 Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma devam ediyor.

Ekiplerin çalışması sonucu enkaz altından, yaklaşık 20 saat sonra biri kadın 2 kişi kurtarıldı.

Yaralı olarak enkazdan çıkarılan 2 kişi, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.