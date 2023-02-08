Malatya'da 45 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden olan Malatya'da 45 saat sonra enkaz altından 1 kadın daha sağ olarak kurtarıldı.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde ciddi hasar meydana geldi. Depremde enkaz altından güzel haberler gelmeye de devam ediyor. Depremin vurduğu Malatya'da çöken 7 katlı Özpolatlar Apartmanı'nda enkaz altında kalan Fatma Sarıbaş 45 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılma anları ise anbean kameraya yansıdı.
Öte yandan Fatma Sarıbaş'ın Özpolatlar Apartmanı'ndan sağ kurtarılan 9'ncu kişi olduğu öğrenildi.
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