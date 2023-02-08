Malatya'da 42 saat sonra enkazdan 2 kişi yaralı kurtarıldı

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Yeşilyurt ilçesinde, yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bostanbaşı Mahallesi'nde yıkılan 8 katlı Özpolatlar Apartmanı enkazından Uğur Sarıbaş ile Sebahat Sarıbaş, depremden yaklaşık 42 saat sonra kurtarma ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kısa bir süre önce 2'si çocuk 3 kişinin de yaralı olarak çıkarıldığı enkazdan kurtarılanların sayısı 5'e ulaştı.

Ekiplerin enkaz altındaki kişileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.