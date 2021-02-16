  • BIST
    1573.6
  • Dolar
    6,9093
  • Euro
    8,4095
  • Altın
    404,2340
İstanbul
-1 / 1
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'ı hedef alan Wilders'a soruşturma açıldı
Bakan Akar ve Bakan Soylu'dan siyasi partilere 'Gara' ziyareti
İletişim Başkanı Altun'dan HDP'ye eleştiri
Türkiye'den Ege'de yeni Navtex ilanı
14 Şubat hediyesi kedi
Instagram'a kendimi kanıtlayamadım!
39. yaşa kar kutlaması
Google'da yeni dönem! Haberlere ücret ödeyecek
Kahramanlara beyaz örtü
Kurtlar sokaklara indi
Sprey boya çirkinliği Peribacaları temizleniyor
Ev kadınları, israfı önlemek için kursta
Kalbinin sahibi Youtuber
Fanlar Ebru'yu çıldırttı
Sinirlendiren ‘at hırsızı' yorumu
Filtreyle gelen gençlik!
Set dönüşü faciaya kılpayı
Yolcu otobüsü otomobile çarptı: 5 ölü, 38 yaralı
Meteoroloji'den sarı ve turuncu uyarı!
Çin gemileri bölgeye girdi
Bu 'dostluk'u not ettik
Bakan Koca, il bazında 7 günlük vaka sayılarını açıkladı
Meteoroloji'den 7 ile flaş uyarı! Hava sıcaklıkları 8-15 derece birden azalacak
Irak'ta ABD askeri üssünün bulunduğu havaalanına füzeli saldırı
16 Şubat 2021 Salı 10:20:00 - Güncelleme:16 Şubat 2021 Salı 14:37:00

Kahramanlara beyaz örtü

ABONE OL

Çanakkale'de etkili olan kar yağışında Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan şehitlik ve anıtlar, beyaz örtüyle kaplandı.

Çanakkale'de etkili olan kar yağışında Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan şehitlik ve anıtlar, beyaz örtüyle kaplandı. 106 yıl önce Mehmetçiğin, 'Çanakkale Geçilmez' destanını yazdığı 33 bin 490 hektarlık Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda başta Şehitler Abidesi olmak üzere, alandaki şehitlikler ve anıtlar kar yağışıyla beyaza büründü.

Etiketler : çanakkal şehitlik kar yağışı
Gizemli sevgilisi ortaya çıktı

Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
Demet de pozitif

Demet de pozitif
Ömrüm'ü bana yazdı

Ömrüm'ü bana yazdı
Romantik paylaşım

Romantik paylaşım
Pandeminin gurme çifti

Pandeminin gurme çifti
'Yalansız seviyorum' itirafı

'Yalansız seviyorum' itirafı
101 gül romantizmi

101 gül romantizmi
İddialı şarkıyla geliyor

İddialı şarkıyla geliyor
Şarkıcı olma iddiası yok

Şarkıcı olma iddiası yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER