Kahraman dolu sınıflar

200 ÖĞRENCİNİN EMEĞİ VAR

21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü, son 4 yıldır Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi'nde etkinliklerle kutlanıyor. Geçen sene pandemi nedeniyle online yapılan etkinlik bu yıl görkemli bir şölene dönüştü. Okuldaki 200 öğrenci roman kahramanları karakterlerine bürünerek sınıfları doldurdu.

SÖYLEŞİLER DE YAPILIYOR

AKŞAM'a konuşan Edebiyat Öğretmeni Ercan Yılmaz, "Söyleşiler, sergiler de festivalin bir parçası. Festivalimiz sadece kıyafetten ibaret değil. Öğrencilerimiz hem öğreniyor hem de keyifli dakikalar yaşıyor. Aynı zamanda eğitimin bir parçası. Lise dönemi öğrencilerin karakterlerinin şekillendiği bir dönem" dedi.