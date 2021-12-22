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22 Aralık 2021 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:22 Aralık 2021 Çarşamba 18:00:00

Kahraman dolu sınıflar

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Sakarya'da lise öğrencileri, 21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü'nü roman kahramanı kılığına girerek kutladı. Okulun tüm sınıfları masalları aratmayan görüntülere sahne oldu.

200 ÖĞRENCİNİN EMEĞİ VAR

21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü, son 4 yıldır Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi'nde etkinliklerle kutlanıyor. Geçen sene pandemi nedeniyle online yapılan etkinlik bu yıl görkemli bir şölene dönüştü. Okuldaki 200 öğrenci roman kahramanları karakterlerine bürünerek sınıfları doldurdu.

SÖYLEŞİLER DE YAPILIYOR

AKŞAM'a konuşan Edebiyat Öğretmeni Ercan Yılmaz, "Söyleşiler, sergiler de festivalin bir parçası. Festivalimiz sadece kıyafetten ibaret değil. Öğrencilerimiz hem öğreniyor hem de keyifli dakikalar yaşıyor. Aynı zamanda eğitimin bir parçası. Lise dönemi öğrencilerin karakterlerinin şekillendiği bir dönem" dedi.

Etiketler : Dünya roman kahramanları günü 21 aralık sakarya
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