Kağıthane'de boş dükkan yandı mahalleli sokağa döküldü

Hamidiye Mahallesi, Menzil Sokakta bulunan boş bir dükkanda saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle mahalle sakinleri panikle dışarı çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü.

DHA