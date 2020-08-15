Kafasına demir çubuk ok gibi saplandı Mucize eseri kurtuldu

Çin'de sokakta oynadığı sırada sırt üstü düşen bir yaşındaki çocuğun kafasına sivri uçlu çelik çubuk saplandı. Ameliyatla alınan çubuğun şans eseri çocuğun atardamarına zarar vermediği ifade edildi.

Çin'in Shandong bölgesinde bulunan Jinan kentinde yaşayan baba, çocuğunun sokakta oynarken yolda kaydığını, bir rögar kapağından çıkan metal bir çubuğun üzerine sırt üstü düştüğünü ve çubuğun kafasına saplandığını belirtti.

Hastaneye kaldırılan çocuğun çekilen röntgeninde, çelik çubuğun atardamara çok yakın bir noktaya kadar saplandığı ancak damarı zedelemediği ortaya çıktı. Doktorlar çocuğun kafasının arkasına saplanan çelik çubuğu, bir saatlik bir operasyonla çıkarttı.