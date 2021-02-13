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13 Şubat 2021 Cumartesi 16:32:00 - Güncelleme:13 Şubat 2021 Cumartesi 16:32:00

Kadir Topbaş hayatını kaybetti!

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Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eski İBB Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu sosyal medya hesabından duyurdu. Göksu "Kadir ağabeyimiz, eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

Etiketler : kadir topbaş koronavirüs vefat
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