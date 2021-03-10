Kadınlar için yeşil sahadalar

Türkiye Futbol Federasyonu ve Turkcell'in kadınlar için bir araya geldiği özel günde, ünlü isimler gösteri maçında sahaya çıktı. Kadın Milli Futbol Takımı ile Turkcell Kadın Futbol Takımı arasında düzenlenen gösteri maçında, Aslıhan Karalar ve Yağmur Tanrısevsin forma giyerek, yeşil sahadaki hünerlerini sergiledi. Maç sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, kadın futbolcuları oynadıkları futboldan dolayı tebrik ederek ayakta alkışladı.