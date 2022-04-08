Kadın polisler attığını vuruyor

KARS Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde görev yapan kadın polisler, poligon ve tatbikatlardaki başarılı atışları ile göz dolduruyor. Kadın polisler, belirlenen hedefleri farklı silah modelleri ile metrelerce uzaktan tam isabetle vuruyor.



Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177'nci yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası'nı kutlamanın da heyecanını yaşayan kadın polisler, kentteki stratejik noktalarda gece gündüz nöbet tutup, atış eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.