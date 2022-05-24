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24 Mayıs 2022 Salı 00:46:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2022 Salı 00:47:00

Kadıköy'deki diş hekimi cinayetinin zanlısı yakalandı

Kaynak: AA

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İstanbul Kadıköy'de diş hekimi Şeyma Biran'ın öldürülmesine ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Caferağa Mahallesi'ndeki diş hekimliği kliniğinde çalışan 64 yaşındaki Şeyma Biran'ın 20 Mayıs'ta bıçakla öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bina ve iş yerine ait çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsü izledi.

Olayın gerçekleştiği gün saat 16.36'da binadan koşarak çıktığı görülen kişinin kimliği tespit edildi.

Şüpheli Z.E., Rasimpaşa Mahallesi Macit Erbudak Sokak'taki ikamette gözaltına alındı.

Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 1'inci katındaki muayenehanede diş hekimi olarak çalışan Şeyma Biran kesici aletle öldürülmüş bulunmuştu.

Etiketler : İstanbul Cinayet emniyet müdürlüğü diş hekimliği
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