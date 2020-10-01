Kadıköy'de çöken inşaat iskelesi 3 işçiyi yaraladı

İstanbul Kadıköy'de bir inşaatın iskelesi çökmesi üzerine 3 işçi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kadıköy Caddebostan'da bir inşaatın iskelesi henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. İlk belirlemelere göre olayda 3 işçi yaralandı.

Olay sonrası ihbar üzerine sağlık ekipleri bölgeye geldi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.