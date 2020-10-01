Kadıköy'de çöken inşaat iskelesi 3 işçiyi yaraladı
Kaynak: DHA
İstanbul Kadıköy'de bir inşaata ait iskele henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Çökme esnasında 3 işçi yaralandı.
İstanbul Kadıköy'de bir inşaatın iskelesi çökmesi üzerine 3 işçi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kadıköy Caddebostan'da bir inşaatın iskelesi henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. İlk belirlemelere göre olayda 3 işçi yaralandı.
Olay sonrası ihbar üzerine sağlık ekipleri bölgeye geldi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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