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15 Haziran 2022 Çarşamba 17:30:00 - Güncelleme:15 Haziran 2022 Çarşamba 17:30:00

Kadavradan nakille hayata tutundu

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Konya Ereğli'de yaşayan 3 çocuk babası Muammer Gökçelik, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde kadavradan tam uyumlu yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

Konya Ereğli'de yaşayan 3 çocuk babası Muammer Gökçelik, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde kadavradan tam uyumlu yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu. Bir şirkette bekçilik yapan 37 yaşındaki Gökçelik, "Organı bağışlayan aileden Allah razı olsun, yeniden hayata tutunmamı sağladılar" dedi.

Muammer Gökçelik, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde kadavradan tam uyumlu yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu. Bir şirkette bekçilik yapan 37 yaşındaki Gökçelik, çalıştığı sırada aşırı terleme ve ateş şikayetiyle 10 ay önce başvurduğu hastanede yüksek enfeksiyona bağlı tedavi görmeye başladı. Bu sırada böbrek rahatsızlığı ortaya çıkan ve diyaliz tedavisi alan Gökçelik, kadavradan uygun böbrek bulunduğu haberini aldı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde gerçekleştirilen nakille sağlığına kavuşan Gökçelik, herkese organ bağışı konusunda duyarlı olma çağrısında bulundu.

Gökçelik, rahatsızlığının ortaya çıkmasının ardından 3 ay içerisinde nakil için uygun böbrek bulunduğu haberinin geldiğini söyleyerek, "İstanbul'dan böbrek geldi. Ben de Ereğli'den geldim. Kadavradan nakli 26 Mayıs'ta oldum. Yüzde 100 uyumlu oldu. Allah'a şükür iyiyim, kurtuldum." dedi. Ailesinin de sevinçle kendisini beklediğini aktaran Gökçelik, "Organı bağışlayan aileden Allah razı olsun. Kardeşimize Allah rahmet eylesin, Allah ailesine sabırlar versin. Ben kim olduğunu bilmiyorum. Allah'ın nur cemalini görsün. Allah Peygamber Efendimize komşu eylesin." ifadesini kullandı. - "Altıda 6 uyumlu gelen bir böbrekti" Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Nefroloji ve Organ Nakli Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kültigin Türkmen, üniversitede organ nakillerinin 2001'de başladığını, Organ Nakli Ünitesinin 2012'de kurulduğunu kaydetti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020-2021'de nakil yapmadıklarını anlatan Türkmen, şunları kaydetti: "Kovid'in gerilemesiyle organ nakillerini tekrar aktif hale getirdik. Merkezimizde şubattan itibaren 4 canlı, 3 kadavra olmak üzere nakillerimizi yaptık. Bekleme listesinde 400'e yakın hastamız var. Avrupa'da nakillerin yüzde 80'i kadavradan yüzde 20'si canlıdan yapılıyor. Türkiye'de ise yüzde 80 canlıdan, yüzde 20 kadavradan nakil yapılıyor. Kadavradan nakil aslında istediğimiz öncelik. Kadavra bağışının artırılması gerekiyor. Toprak olacak bir beden, nakil bekleyen hastalara umut olabilir." Nakil yapılan Gökçelik'in genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Türkmen, "Bekleme listesinde olan bir hastamızdı. Ancak ikiz kardeşinden alabilecek düzeyde, altıda altı uyumu olan bir böbrek çıktı. Tabii bu belki milyonda bir olasılık. Hastamız için büyük bir şans." diye konuştu.

Etiketler : Kadavradan nakille hayata tutundu konya Muammer Gökçelik
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