Kadavradan dokuyla hayata bağlandı

Adıyaman'da beyin ölümü gerçekleşen kişiden yapılan bağışla sağlığına kavuştu. Genç adam, nakil beklerken umutlarının bitmeye başladığını belirterek, "O bağış olmasıydı belki şu anda hayatta olmayacaktım" diye konuştu.



HRÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Çiftçi, hastanelerinin son yıllarda yaptığı başarılı çalışmalarla bölgede sağlık alanında önemli bir merkez haline geldiğini, karaciğer naklinde de adından söz ettirdiğini belirtti.

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ise durumu ağırlaşan ve karaciğer fonksiyonları son evresine gelen Kadir Erdoğan'ın başarılı bir nakille sağlığına kavuştuğunu, salgın süresinde acil hastaları ameliyat etmeyi sürdürdüklerini bildirdi.