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Kadavradan dokuyla hayata bağlandı
Salgın bitsin diye ekmek attılar
16 Nisan 2021 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:16 Nisan 2021 Cuma 16:00:00

Kadavradan dokuyla hayata bağlandı

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Şanlıurfa Suruç'ta yaşayan Kadir Erdoğan'a, 2 yıl önce karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Rahatsızlığının ilerlemesi üzerine Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran Kadir Erdoğan nakil için beklemeye başladı.

Adıyaman'da beyin ölümü gerçekleşen kişiden yapılan bağışla sağlığına kavuştu. Genç adam, nakil beklerken umutlarının bitmeye başladığını belirterek, "O bağış olmasıydı belki şu anda hayatta olmayacaktım" diye konuştu.

HRÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Çiftçi, hastanelerinin son yıllarda yaptığı başarılı çalışmalarla bölgede sağlık alanında önemli bir merkez haline geldiğini, karaciğer naklinde de adından söz ettirdiğini belirtti.

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ise durumu ağırlaşan ve karaciğer fonksiyonları son evresine gelen Kadir Erdoğan'ın başarılı bir nakille sağlığına kavuştuğunu, salgın süresinde acil hastaları ameliyat etmeyi sürdürdüklerini bildirdi.

Etiketler : kadavra adıyaman halil çiftçi
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