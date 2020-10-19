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19 Ekim 2020 Pazartesi 14:38:00 - Güncelleme:19 Ekim 2020 Pazartesi 14:38:00

Kaçak kazı yapan 6 kişiye suçüstü

Kaynak: AA

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Ardahan'da kaçak kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Damal ve Göle ilçelerinde bazı kişilerin kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, yaptıkları araştırma sonucu Damal ilçesine bağlı İkizdere köyü Tilki Delikleri mevkinde A.P, M.G, B.V, C.K. ve T.T'yi, Göle ilçesine bağlı Çobanköy'de de K.A'yı kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Zanlılardan kaçak kazıda kullanılan bir elektronik define arama cihazı, bir kurusıkı tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği ve 16 av tüfeği fişeği ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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