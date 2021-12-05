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05 Aralık 2021 Pazar 19:45:00 - Güncelleme:05 Aralık 2021 Pazar 19:45:00

Kaçak 10 milyon adet makaron ve 5 ton tütün ele geçirildi

Kaynak: DHA

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Kayseri'de, düzenlenen operasyonda kaçak 10 milyon adet makaron ve 5 ton tütün ele geçirildi.

Kayseri'de, polis ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda kaçak 10 milyon adet makaron ve 5 ton tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kente Mersin ve Adana'dan kaçak makaron ve tütün getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir depoya operasyon düzenlendi.

Depoda ve depo önündeki 3 adet kamyonda kaçak 10 milyon adet makaron ve 5 ton tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Etiketler : makaron tütün kaçak operasyon kaçakçılık
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