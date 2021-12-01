Meteoroloji uyardı: Soğuk hava ve kar geliyor

Meteoroloji cuma günü için yine şiddetli lodos uyarısı yaptı. Ankara'nın bazı bölgelerinde etkili olan yağmur, gecenin ilerleyen saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Önümüzdeki günler yağışlı havanın Doğu'ya doğru hareket edeceği belirtilirken cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının yurdun iç ve batı kesimlerinde artacağı belirtildi. İşte hava durumu detayları...

Marmara ve Ege'de görülen rüzgarın, özellikle İç Anadolu Bölgesinde 110-120 kilometre/saate ulaştığını belirten Yavuz, bugün Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde lodosun etkili olmasını beklediklerini kaydetti.

Yavuz, dün Konya ve Karaman çevrelerinde kuvvetli kum fırtınalarının görüldüğünü ve bu rüzgarın gece geç saatlere kadar etkisini sürdüreceğini belirterek, "Bugün özellikle İç Anadolu'da orta şiddette rüzgarın görülmesini, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde görülmesini bekliyoruz. Buralarda rüzgarın 50 ila 80 kilometre/saat hızla esmesini bekliyoruz. Kuvvetli rüzgar ve fırtına akşam saatlerinden itibaren ülkemizi terk edecek." dedi.

DOĞU ANADOLU VE DOĞU KARADENİ'İN İÇ KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI GÖRÜLECEK

Ülkenin iç ve doğu bölgelerinde yağışların sürdüğünü, çarşamba ve perşembe günü Karadeniz Bölgesinin genelinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, Doğu Akdeniz'de süreceğini tahmin ettiklerini belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Salıyı çarşambaya bağlayan gece ve çarşamba sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer hafif kar yağışlarının görülmesini beklemekteyiz. Bugünkü yağışların da Doğu Karadeniz'in doğu kesimlerinde kuvvetli, Rize'den Hopa'ya kadar olan kıyı hattında da çok kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yağışların, Elazığ, Erzurum, Malatya, Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olmasını tahmin ediyoruz. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer özellikle 1000 metrenin üzerindeki yerleşim yerlerinde yoğun kar yağışlarının görülmesini bekliyoruz. Bu bölgedeki vatandaşların yoğun kar yağışına kadar dikkatli olmasını istiyoruz."

CUMA HAVA SICAKLIKLARI ARTACAK

Yavuz, perşembe akşam saatlerinden itibaren Güney Ege kıyılarına yeni bir sistemin geleceğini tahmin ettiklerini aktararak, "Hava sıcaklıkları gece saatlerinden itibaren rüzgarın kesilmesi ile birlikte batı ve iç bölgelerde hızlıca düşüyor. Bugün Ankara'da 14 derece olan sıcaklığın çarşamba 5 dereceye düşmesini bekliyoruz. İç bölgelerin tamamında hızlı bir düşüş var. Çarşambayı perşembeye bağlayan gece Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve iç Ege'de sıfırın altında sıcaklıkları göreceğiz." bilgisini paylaştı.

Yavuz, cuma günü batı bölgelerden Orta Akdeniz kaynaklı ılık ve yağışlı bir sistemin geleceğini, güneyli rüzgarlarla perşembe ve cuma günü Marmara, kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de lodosun 40 ile 70 kilometre eseceğini söyledi.

Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının yurdun iç ve batı kesimlerinde artacağını belirten Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün gece saatlerine kadar iç bölgelerimizde, bu akşam saatlerinde kadar doğu bölgelerimizdeki vatandaşların kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olmasını istiyoruz. Dün ve bugün yaşadığımız olumsuzlukları gördük. Burada vatandaşların mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmalarını istemiyoruz. Özellikle iç bölgelerde kuvvetli lodosla birlikte soba ve baca zehirlenmeleri olma ihtimali var. İç ve doğu bölgelerde yaşayan soba ve baca yakan vatandaşların bu gece ve gün boyunca dikkatli olmalarını istiyoruz. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışların olacağından, bu bölgelerdeki vatandaşların kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olmasını istiyoruz."

ANKARA'YA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Ankara'da beklenen Kar Yağışı, gece saatlerinde etkisi göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının eksi 1 dereceye kadar düşmesiyle birlikte Başkent'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının şiddetlenmesiyle birlikte otomobiller, ağaçlar ve kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar yağışının kentin büyük bir kesiminde etkili olması bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve kıyı kesimleri kuvvetli sağanak yağışlı,

ISPARTA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu

SİVAS °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Karabük ve Bolu çevrelerinin bu sabah ve akşam saatlerinde yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda hifif yağmur ve sağanak, iç kesimlerde hafif karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sbu sabah ve akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde kıyı kesimleri yağmur ve sağanak iç kesimleri hafif karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde kuvvetli yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin 900-1000 metre üzeri rakımlı yerlerinde yoğun kar (20-40 cm) şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimleri kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ve kuzey kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı