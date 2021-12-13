Japonya'da öğrencilerini ezanla tanıştırıyor

Japon Etnomüzikolog Doç. Arisawa Şino, Japonya'nın başkenti Tokyo Camisi'nde katıldığı ezan semineri sonrası öğrencilerinin de ezanla tanışmasını sağladı. Arisawa, "Müzikal anlamda güzellik ile İslam'ın nasıl bir bağlantısı olabileceğini" düşündüğünü söyledi. Öğrenciler de ezandan çok etkilendiklerini ifade etti.