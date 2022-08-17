Japonların ‘iğne oyası' sevdası

Dünyada 'Türk danteli' olarak bilinen geleneksel iğne oyasının en büyük müşterisi Japonlar. Rengarenk çiçek motiflerinin iğneyle şekillendiği iğne oyaları Amasyalı kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor. İğne oyası eğitimi veren Gülay Akgül, "En büyük pazarımız Japonya. 10 yıldır sipariş alıyoruz" dedi.