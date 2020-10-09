  • BIST
    1163.17
  • Dolar
    7,9084
  • Euro
    9,3306
  • Altın
    487,0450
İstanbul
14 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Diyaliz hastası yaşlı adam evinde ölü bulundu
Bursa İl Sağlık Müdürü Kaşıkçı: Bir pozitif hastayı kuaförde gelin başı yaptırırken bulduk
Almanya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor!
Kırgızistan'da cezaevinden çıkarılan eski Cumhurbaşkanı Atambayev, Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un istifa ...
İspanya koronavirüsle boğuşuyor! Başkent Madrid'de OHAL ilan edildi
Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal yarışmasına yeni bir ödül eklendi
Bakan Çavuşoğlu'ndan genç diplomatlar için 'Hoş geldiniz' paylaşımı
Kırgızistan'da seçim sonrası OHAL ilan edildi
26 yaşındaki görme engelli müezzin Ekrem Uçar yaşam azmiyle örnek oluyor
Türkiye-İtalya arasında önemli görüşme!
Esed rejimi ile Terör örgütü YPG/PKK arasında savaş başladı
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan skandal sözleri: Topraklarımızdan bir kısmını Rumlara geri ver ...
Hatay'da yangın: Yerleşim yerleri tehdit altında
Sahte içkiden 7 kişi öldü, 7'si ağır 9 kişi hastaneye kaldırıldı
Şırnak'taki 5 işçinin katili PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Dernek binasını kumarhaneye çevirmişler
Lösemi tedavisi göre Ada'nın en büyük hayali gerçeğe dönüşüyor Lösemi tedavisi göre Ada'nın en büyük ...
150 yıldır görülmemişti, Bingöl'de bulundu
AYNES, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza attı
Bu acıya yürek dayanmaz! "Ben sensiz nasıl yaşarım" diyerek ağladı
Haydut Ermenistan'da yetkili kişilerin eleştirilmesi ve sorgulanması Paşinyan tarafından yasaklandı
"Türkiye'mize Allah güç kuvvet versin"
CNN muhabirinin Beyaz Saray rakunuyla imtihanı
Nobel Barış Ödülü, açlıkla mücadele çabaları nedeniyle Dünya Gıda Programı'na verildi
09 Ekim 2020 Cuma 08:07:00 - Güncelleme:09 Ekim 2020 Cuma 13:03:00

Uzman doktor uyardı: Japonlar yiyor diye balon balığı tüketmeyin

Kaynak: DHA

ABONE OL

ÇUKUROVA Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, zehri siyanürden bin 200 kat daha güçlü olan balon balığının Japonya'da tüketildiğini, ancak bu durumun Türkiye'de de tüketilebilir anlamına gelmeyeceği uyarısında bulunarak, "Onların denizlerinden çıkan balıkla bizim denizlerimizdeki balığın zehir düzeyi aynı değil. Ayrıca, orada bu balığı hazırlayan ustalar 2 yıllık eğitimin ardından bunu yapma yetkinliğine sahip oluyorlar. Japonlar yiyor diye balon balığı tüketmeyin" ifadesini kullandı.

Doğal yaşam alanı Kızıldeniz olan balon balıkları Süveyş Kanalı’ndan geçerek geldikleri Akdeniz ve Ege'de sıklıkla görülmeye başladı. Zehri siyanürden bin 200 kat daha güçlü olan balon balığı türleriyle ilgili araştırmalar yapan Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, son dönemlerde özellikle Akdeniz'de sıklıkla görülen ve deniz popülasyonunu tehdit eden balon balığına karşı vatandaşları uyardı. Yakalanan balon balıkların kesinlikle tüketilmemesini aktaran Köşker, "Akdeniz Denizler Toksin Araştırma Grubu olarak ülkemizde yaygın olan 4 balon balığının türünü belirledik. Bu tür zehir ve toksin düzeyini araştırdık ve insan için ciddi zehir miktarı olduğunu saptadık. Önemli bir halk sağlığı sorunu ve kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor" dedi.

Balon balığının bazı ülkelerde tüketildiğini söyleyen Köşker, "Balon balığının zehri dünyada bilenen en belirgin denizsel zehirdir ve panzehiri yoktur. Japonya'da bu balıklar yeniyor diye bir şehir efsanesi var. Onların denizlerinde çıkan balıkla bizim denizlerimizdeki balığın zehir düzeyi aynı değil. Ayrıca orada balığı hazırlayan ustalar 2 yıllık bir eğitimin ardından bunu yapma yetkinliğine sahip oluyor. Tekrar ediyorum bu balık bizim ülkemizdeki çıkan balıklardan farklı bir tür" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER