Japon YouTuber'ın Türkiye sevdası

Enomoto, Türk kültür ve yaşamını, anlattığı eğlenceli videolarla dünyaya tanıtırken, bir yandan da gönüllülük kampanyaları yürütüyor.İzmir depreminin ardından da yardım kampanyası düzenleyen Enomoto sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

İstanbul'da çektiği eğlenceli videolarıyla ve İzmirli depremzedelere yaptığı yardımla tanınan Enomoto, farklı kültürleri keşfetmek için başladığı serüvende birçok ülkeye seyahat etme imkanı bulduğunu, son durağı olan Türkiye'de ömür boyu kalabileceğini söyledi.

Yüksek lisans için Türkiye'ye gelmeye karar verdiğinde dedesiyle konuştuğunu anlatan Enomoto, "93 yaşındaki dedem Ertuğrul Fırkateyni olayından bahsetti. Osaka ve Vakayama civarındaki Japon köylüler gemi battıktan sonra gemideki Türk gemicileri kurtarmak için gitmişlerdi. Lisedeyken Türkiye hakkındaki tek bilgim Türkiye'nin Japonya'yı yendiği Dünya Kupası maçıydı. Türkiye'ye ilk geldiğimde ilk tavla oynadığımı hatırlıyorum. İnce belli bardakla da çay içtik. Arkadaşın annesi harika bir karnıyarık yapmıştı. Bunu unutamıyorum." diye konuştu.

Türkiye'ye geldikten sonra YouTube kanalında Türk kültürüyle ilgili paylaşımlar yapmaya karar verdiğini anlatan Enomoto, gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Azerbaycan'da da yaşadığım için aksanımda Japon ve Azerbaycan aksanı var. Bunu seviyorlar. Sosyal medya hesaplarım komik geliyor. Sokakta bazen 'çan çin çon' diyorlar beni görünce. Bazen kötü hissetsem de gülüp geçmeye çalışıyorum. Japonlar hakkında bazı ön yargılar tabii ki oluyor. Japonya teknoloji olarak gelişmiş bir ülke ama ben telefon, laptop bile düzgün kullanamam. 'Japonsun, akıllı adamsın' diye bin kere söylüyorlar. Cem Yılmaz'ın Gora filmindeki sahneden alıntı yapıp ben de onlara 'Zeytinburnu çocuğuyum' diyorum. "

Türk mutfağının favorisi olduğunu özellikle deniz ürünlerini çok sevdiğini aktaran Enomoto, "Denizden babam çıksa yerim. Ev yemeklerini çok seviyorum. Birinci tercihim karnıyarık, ikinci tercihim ise mercimek çorbası. Tatlı olarak da katmeri çok seviyorum. Baklava Japonlara biraz ağır geliyor ama katmerin o ince fıstıklı halini çok seviyorum. Genel olarak bütün Türk yemeklerini seviyorum. Biraz önce de balık ekmek yedim. Bu da Japonlar arasında popüler. Deniz ürünlerini çok seviyorum." ifadelerini kullandı.