Jandarmanın keskin burnu: ŞOV

Kışın çetin geçtiği Kars'ta, Sarıkamış Jandarma Arama ve Kurtarma timiyle görev yapan özel eğitimli dedektör köpek "Şov", güvenlik güçleriyle hayat kurtarmada başarılara imza atıyor. Şov, bugüne kadar doğal afetler ve kayıp vakaları başta olmak üzere 46 göreve katıldı.



4 yaşındaki Şov, hassas burnuyla 7 kişinin bulunmasını sağladı. Zaman zaman tatbikatlara katılan Şov, kar altından çıkardığı kişileri sağlık ekiplerine teslim ediyor. Aynı zamanda Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde turistlerin güvenliğini sağlayan Şov'a, kayakseverler de ilgi gösteriyor.