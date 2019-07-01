Jandarma, 22 bin kök Hint keneviri tarlasını böyle ortaya çıkarttı

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nebioğlu beldesi Yeniyurt Mahallesi bölgesinde kaçak Hint keneviri dikildiğinin öğrenilmesi üzerine bölgede operasyon düzenledi. Havadan drone ile desteklenen operasyonda, 22 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda İ.A., S.A., E.Ö. ve S.K. isimli zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.



Operasyonda yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 10 MİLYON LİRA

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olduğu öğrenilen 22 bin kök Hint kenevirini ise imha etti. Gözaltındaki zanlılar sorgu için jandarma karakoluna götürüldü. Burada ifadeleri alınan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi.



Cumhuriyet Savcılığında ifadeleri alınan zanlılar, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Zanlılar nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)