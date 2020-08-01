İzmirlilerin su çilesi: Bayram sabahına susuz uyandılar

Dikilitaş ilçesinin Çandarlı Mahallesi'nde yaşayanların su çilesi bitmiyor.

Kurban Bayramı'nın ilk gününe susuz uyanan mahalleli, suyun aktıktan birkaç saat sonra tekrar kesildiğini dile getirerek CHP'li İzmir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

"HER YIL AYNI SORUNU YAŞIYORUZ"

Su temin etmek için denizden su taşıdıklarını kaydeden Didem Alphan, "Her yıl bu sorunu yaşıyoruz. Ben bayram tatili için geliyorum ancak su bulacağız diye cebelleşiyoruz. Su kesilecek diye kovalar dolduruyoruz. Bazen o kadar su sorunu yaşıyoruz ki denizden su alıp taşımak zorunda kalıyoruz. İnsanları bu kadar zor durumda bırakmanın bir anlamı yok. Böyle güzel bir tatil bölgesinde 21'inci yüzyılda böyle bir sorun olması gerçekten eksi bir puan. Bununla ilgili gerekli tedbirlerin alınması ve altyapının yapılması lazım. Türkiye gibi bir ülkede bu çağ dışı bir durum" dedi.

'İZMİRLİLER DE CEZA KESER'

Su sorunun yıllardır devam ettiğini belirten Süleyman Özgüler (62), "Yaklaşık 23 yıldır buradayım ve su problemi uzun zamandır var. Yıllar önce su problemi yoktu. Hidroforum, depolar vardı söküp atmıştım. Şimdi pandemi zamanı su gerekli. Her şeyden önce hijyen için gerekli. Bu sene 3 gün üst üste su gelmedi. Bu durumla ilgili şikayetlerimiz oldu, İZSU'ya dilekçe yazanlarımız oldu. Belediyeye yazdık. Daha sonraki günlerde su gelmeye başladı. Çandarlı'nın yazlık nüfusu artıyor ve yüzde 80'i İzmir ve çevresinden geliyor. Benim tavsiyem Büyükşehir Belediye Başkanı dahil olmak üzere İzmirlilere ceza kesmesinler. Ceza keserlerse İzmirliler de ceza kesebilir. Burada bir barajımız var. Yaklaşık 17 bin kişiye su verileceği ifade ediliyor. Aldığım duyumlara göre, İZSU'ya barajın devredildiğini ishale hattının yapılmadığını öğrendik. İZSU'nun kırsal alanda yatırım kararı aldığını duyduk. O yerlerdense böyle yerlere yatırım yapmasının daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Pandemi döneminde su çok önemli ve mutlaka temini yoluna gidilmesi lazım. Su sorununu gidermek için 2 tane kuyu açıldığı söylendi. İki kuyunun da boş çıktığını öğrendik. Bazı arkadaşlarımız önlem için depo alıyor. Bu da 3 bin lira civarında bir masraf demek. Alabilen var, alamayacak olanlar var. Barajın devreye alınması halinde depolar atıl hale gelecek. Bidonlara su dolduruyoruz" diye konuştu.