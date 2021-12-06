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06 Aralık 2021 Pazartesi 16:30:00 - Güncelleme:06 Aralık 2021 Pazartesi 16:30:00

İzmirli Teyzeler'den sıcak dokunuş

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İZMİR'de kadınların kurduğu 'İzmirli Teyzeler' grubu, örgü ürünlerden oluşan hediye paketlerini Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki hastanelerin yenidoğan ünitelerine ulaştırıyor.

İZMİR'de kadınların kurduğu 'İzmirli Teyzeler' grubu, örgü ürünlerden oluşan hediye paketlerini Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki hastanelerin yenidoğan ünitelerine ulaştırıyor. El emeğiyle hazırladıkları battaniye ve yelek gibi ürünleri paketleyen gönüllüler, hediyeleri ile soğuk kış günlerinde bebekleri ısıtmayı amaçlıyor.

Battaniye ve yelek gibi ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıran grubun üyelerinden Mukaddes Çevik, "Gönderim yaptığımız yerler arttı. Bize talep geliyor. Köy okullarımıza bere, boyunluk, süveter, eldiven, çoraptan oluşan setler gönderiyoruz. Teyze sıcaklığı ile çocuklarımıza hediye paketi hazırlıyoruz" diye konuştu.

Etiketler : İzmirli Teyzeler Doğu Anadolu Bölgesi yenidoğan üniteleri
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