İzmirli öğrencilerin tarım projesi Ödemiş'teki kadınlara ilham oldu

Bademli Ortaokulu’ndan 8 öğrenci, 2 yıl önce yaşadıkları bölgenin iklim ve toprak koşullarında yetişen bitkileri faydalı birer ürüne dönüştürmek için harekete geçti. Bademlili çocuklar, bölgedeki yaylalarda büyüyen kantaronlardan sabun elde edilebildiğini öğrendi. Mayıs ve haziranda yaylalara çıkarak kantaron toplayan öğrenciler, bitkilerle doldurdukları şişeleri güneşte bekletti. Ardından projeye dahil olan anneler, kantaronları sabuna dönüştürmek için kolları sıvadı. Çocuklarının emekleriyle kendi tecrübelerini birleştiren 5 kadın, 80 kilogram sabun elde etmeyi başardı. Bu sabunlar, projede emeği geçenlerce paylaşıldı.

