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03 Mart 2021 Çarşamba 09:07:00 - Güncelleme:03 Mart 2021 Çarşamba 14:31:00

İzmir'in 'Şoför Nebahat Ablası' Elif, hatlı minibüste yolcu taşıyor

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Minibüs şoförlüğüne, kadın eli değdi. İzmirli Elif Ergül (23), 3 hafta önce babasının hatlı minibüsünde şoför olarak çalışmaya başladı.

Minibüs şoförlüğüne, kadın eli değdi. İzmirli Elif Ergül (23), 3 hafta önce babasının hatlı minibüsünde şoför olarak çalışmaya başladı. Pınarbaşı-Eskiçamlık hattında yolcu taşıyan Elif Ergül, Türk sinemasının unutulmaz karakterlerinden 'Şoför Melahat Abla'yı hatırlattı. Dolmuş şoförlüğünün baba mesleği olduğunu söyleyen Elif Ergül, "Babamın yanında yetiştim. Her şeyi onun yanında öğrendim. Bir kadın isterse her işi başarıyla yapabilir" dedi.

Etiketler : elif ergül minibüs şoför
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