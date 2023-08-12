VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya: Ukrayna, Kırım Köprüsü'ne S-200 füzesiyle saldırı girişiminde bulundu
Atıl durumdaki boş ofisler, konuta dönüştürülebilecek
Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme sürecine ilişkin açıklama
MSB: 1'i FETÖ ve 1'i PKK üyesi 2 terörist yakalandı
Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
İzmir'in Aliağa ilçesinde yangın
12 Ağustos 2023 Cumartesi 14:08:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2023 Cumartesi 14:08:00

İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı

Kaynak: AA

ABONE OL

İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kalabak Barajı mevkisindeki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale başlatıldı.

Etiketler : izmir aliağa yangın
Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!

Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!
Nazo gel benimle evlen!

Nazo gel benimle evlen!
Yunan sevdası pahalıya patladı

Yunan sevdası pahalıya patladı
4 derece buzlu suyla imtihan

4 derece buzlu suyla imtihan
Dolandırılmaktan kurtuldu

Dolandırılmaktan kurtuldu
Tescilli aşk

Tescilli aşk
Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı

Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı
‘Efsane' müziğe geri döndü

‘Efsane' müziğe geri döndü
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX